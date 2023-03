Manfredi: "Lo Scudetto rende Napoli più seducente, attraente ed internazionale'' (Di lunedì 20 marzo 2023) Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha rilasciato un'intervista a Il Fatto Quotidiano. Quste le seu parole: "Quando ho visto la statua di piazza Mercato colorata d'azzurro ho immaginato il peggio. Lo Scudetto è la grande catarsi. -afferma Manfredi - Una città abituata ad inseguire e a difendersi ora primeggia, troneggia e soprattutto dà lezioni di gioco, di stile, e anche di talento gestionale, Kvaratskhelia, Kim, da dove li abbiamo presi? Sono impaurito dal fatto che la gioia si trasformi in corrida e la corrida in oltraggio ai nostri monumenti. Perciò ho invocato la sospensione delle attività di colorazione. -prosegue Manfredi - I napoletani sono attenti e sanno che i monumenti sono ricchezza per tutti. La gioia si può esprimere in tanti modi. Propongo di fare installazioni creative, ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 20 marzo 2023) Gaetano, sindaco di, ha rilasciato un'intervista a Il Fatto Quotidiano. Quste le seu parole: "Quando ho visto la statua di piazza Mercato colorata d'azzurro ho immaginato il peggio. Loè la grande catarsi. -afferma- Una città abituata ad inseguire e a difendersi ora primeggia, troneggia e soprattutto dà lezioni di gioco, di stile, e anche di talento gestionale, Kvaratskhelia, Kim, da dove li abbiamo presi? Sono impaurito dal fatto che la gioia si trasformi in corrida e la corrida in oltraggio ai nostri monumenti. Perciò ho invocato la sospensione delle attività di colorazione. -prosegue- I napoletani sono attenti e sanno che i monumenti sono ricchezza per tutti. La gioia si può esprimere in tanti modi. Propongo di fare installazioni creative, ...

