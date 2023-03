Manfredi chiede la mano di Enrica, e Ricciardi come la prende? (Di lunedì 20 marzo 2023) Appuntamento ravvicinato per Il commissario Ricciardi 2. Le nuove puntata della serie, tratta dai romanzi e racconti di Maurizio De Giovanni, andranno in onda su Rai 1 stasera e domani alle 21.25, con il finale anticipato. Probabilmente il vuoto di palinsesto lasciato dal termine dalla miniserie Sei donne – il mistero di Leila ha portato a una riprogrammazione. Ben venga per i fan di Lino Guanciale. Ecco cosa accadrà nella terza puntata di stasera. Lino Guanciale: vita, Instagram, film e amori guarda le foto Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di lunedì 20 marzo 2023) Appuntamento ravvicinato per Il commissario2. Le nuove puntata della serie, tratta dai romanzi e racconti di Maurizio De Giovanni, andranno in onda su Rai 1 stasera e domani alle 21.25, con il finale anticipato. Probabilmente il vuoto di palinsesto lasciato dal termine dalla miniserie Sei donne – il mistero di Leila ha portato a una riprogrammazione. Ben venga per i fan di Lino Guanciale. Ecco cosa accadrà nella terza puntata di stasera. Lino Guanciale: vita, Instagram, film e amori guarda le foto Leggi anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dicofilo : RT @fanpage: 'Parole inaccettabili perché partono da un pregiudizio, come se a #Napoli fossero tutti delinquenti' Il sindaco di Napoli, Ga… - foxyvol : RT @fanpage: 'Parole inaccettabili perché partono da un pregiudizio, come se a #Napoli fossero tutti delinquenti' Il sindaco di Napoli, Ga… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: 'Parole inaccettabili perché partono da un pregiudizio, come se a #Napoli fossero tutti delinquenti' Il sindaco di Napoli, Ga… - fanpage : 'Parole inaccettabili perché partono da un pregiudizio, come se a #Napoli fossero tutti delinquenti' Il sindaco di… -