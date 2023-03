Maneskin | disabile al concerto | “Pensati in transenna”

(Di lunedì 20 marzo 2023) “in” è l’ironico messaggio di una fandeiche aldi Torino ha avuto non poche difficoltà ad assistere allo show. La rock band italiana più famosa del momento sta girando l’Italia con il “Loud Kids Tour” da tutto esaurito – il 20 e 21 marzo Damiano & C. si esibiscono al Mandela Forum Firenze –: uno spettacolo carico di energia e divertimento dove i quattro ragazzi propongono tutti i loro maggiori successi. Insomma, unimperdibile. Peccato, però, che per le persone disabili la magia deisia offuscata da una serie di barriere. Come racconta Chiara Sommi sulla pagina facebook “Sotto il palco anche io”, un forum nato a gennaio 2020 grazie a Simona, una ragazzacostretta a muoversi ...

