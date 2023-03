Mandato di arresto per Putin, minacce e insulti dal giornalista russo Solovyev: «Un atto di guerra, useremo il nucleare» – Il video (Di lunedì 20 marzo 2023) Dirtbag. Schifosi, feccia. Così il giornalista russo Vladimir Solovyev, tornato a tuonare dal canale della tv publica Rossija 1, ha definito la Corte penale internazionale per il Mandato d’arresto nei confronti di Putin e gli Stati che intendono procedere con la sua esecuzione. insulti, ma non solo. Il giornalista vicino al presidente russo ha suggerito – e minacciato – l’uso di armi nucleari contro chi dovesse provare a farlo. «Penso che stiamo rispondendo in materia fin troppo educata», ha esordito Solovyev, «non solo metterei quegli schifosi della Corte in una lista di ricercati, ma cercherei un accordo con gli altri paesi Brics – Brasile, India, Cina e Sudafrica – per una caccia a quegli schifosi, compreso il ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 marzo 2023) Dirtbag. Schifosi, feccia. Così ilVladimir, tornato a tuonare dal canale della tv publica Rossija 1, ha definito la Corte penale internazionale per ild’nei confronti die gli Stati che intendono procedere con la sua esecuzione., ma non solo. Ilvicino al presidenteha suggerito – e minacciato – l’uso di armi nucleari contro chi dovesse provare a farlo. «Penso che stiamo rispondendo in materia fin troppo educata», ha esordito, «non solo metterei quegli schifosi della Corte in una lista di ricercati, ma cercherei un accordo con gli altri paesi Brics – Brasile, India, Cina e Sudafrica – per una caccia a quegli schifosi, compreso il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Simone_978_ : Mandato di arresto per #putin della Corte Penale Internazionale de L’Aja, la domanda è perché non viene riconosciut… - michele_geraci : Quindi in 48 ore è successo: Mandato di arresto per #Putin, casualmente in coincidenza con incontro con #Xi per ce… - UKRinIT : Il Presidente d’Ucraina Volodymyr Zelenskyy: “ Il mandato di arresto per il Presidente russo Vladimir Putin, emesso… - smilypapiking : RT @Betty36174919: Quei politici, giornalisti, ecc.. che continuano a fare disinformazione, sputare veleno contro l’Occidente, l’UE, il go… - maina_enrica : RT @QRepubblica: “È stata una coincidenza che il mandato d’arresto sia uscito poco prima della visita di Xi Jinping. È la Russia che fin Pu… -