Mandato d'arresto per Putin, la Cina attacca la Corte dell'Aja: «Eviti doppi standard e rispetti l'immunità dei capi di Stato». Oggi Xi a Mosca (Di lunedì 20 marzo 2023) Il presidente cinese Xi Jinping è atteso Oggi a Mosca per l'inizio della sua prima missione in Russia dall'inizio della guerra lanciata contro l'Ucraina. Una visita molto attesa, soprattutto dal presidente russo Vladimir Putin, che ha un bisogno vitale del sostegno di Pechino – tanto "morale" e politico quanto concreto, militare ed economico – e che più volte aveva sbandierato nei mesi scorsi il possibile arrivo al Cremlino del leader cinese. Oggi dunque i due autocrati si incontreranno per un primo "pranzo informale". Poi, secondo il programma ufficiale, domani le delegazioni dei due Paesi terranno più ampi "colloqui ufficiali". Ucraina, Usa ed Europa sono alla finestra per capire con quali intenzioni Xi si reca davvero a Mosca: accentuare il sostegno all'alleato in difficoltà –

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rubio_chef : Interessante la corte penale internazionale abbia emesso un mandato d’arresto per #Putin e mai per Obama. Ah mi sta… - demagistris : Non so, perché non ho le carte, se il mandato d’arresto per Putin sia giusto, quello che so è che se si indagasse a… - fattoquotidiano : Washington e Kiev plaudono al mandato d’arresto per crimini di guerra in Ucraina, spiccato contro Vladimir Putin de… - Donato12428983 : RT @demagistris: Non so, perché non ho le carte, se il mandato d’arresto per Putin sia giusto, quello che so è che se si indagasse anche in… - Nicola23453287 : RT @Giancky26: Inoltre, e anche se pochi lo sanno, oltre al mandato d'arresto contro #Putin, la #CPI (Corte Penale Internazionale) ha anche… -

Zelensky: Mandato d'arresto per Putin punto di svolta Kiev, 20 marzo 2023 "Questa settimana ha portato un risultato legale internazionale significativo per l'Ucraina, per la giustizia. C'è un mandato d'arresto della Corte penale internazionale per il leader della Russia, e questo è un punto di svolta", le parole di Zelensky in un video postato sui social. / Telegram Zelensky