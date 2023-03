Mandato d'arresto per Putin, il Cremlino: 'Ostilità verso il nostro paese, lui è tranquillo' (Di lunedì 20 marzo 2023) Mandato d'arresto internazionale per Putin con allegata campagna di discredito internazionale contro la Cpi. "Continua a lavorare" il presidente russo Vladimir Putin, "tranquillo" dopo il Mandato di ... Leggi su globalist (Di lunedì 20 marzo 2023)d'internazionale percon allegata campagna di discredito internazionale contro la Cpi. "Continua a lavorare" il presidente russo Vladimir, "" dopo ildi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Simone_978_ : Mandato di arresto per #putin della Corte Penale Internazionale de L’Aja, la domanda è perché non viene riconosciut… - michele_geraci : Quindi in 48 ore è successo: Mandato di arresto per #Putin, casualmente in coincidenza con incontro con #Xi per ce… - rubio_chef : Interessante la corte penale internazionale abbia emesso un mandato d’arresto per #Putin e mai per Obama. Ah mi sta… - lc71488535 : RT @jacopo_iacoboni: Il mandato d'arresto per Putin è un problema anche in paesi non esattamente ostili a Putin, come il Sudafrica. Il pres… - Giancarn57 : RT @Alexme22Alex: mandato d'arresto per #Putin, incriminazione e arresto per #Trump. Le coincidenze non esistono, il regime globalista si s… -