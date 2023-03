Mancini spiazza tutti | “È il primo calciatore che ho convocato” | lo vuole il Napoli!

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 20 marzo 2023) Il CT della Nazionale Italiana, Roberto, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara che gli azzurri disputeranno giovedì 23 marzo allo stadio Maradona di Napoli contro l’Inghilterra. Tantissimi gli argomenti trattati, tra cui anche la povertà di talento nel nostro paese. Ecco quanto evidenziato: Rinascita del calcio italiano con tre squadre avanti in Champions? No, non si può parlare. Al massimo dei club di Serie A. Ci fossero 50/60 giocatori italiani sarebbe diverso, magari anche la metà, ma così no. Non è una rinascita del calcio italiano. In Italia non gioca più nessuno per strada. Noi giocavamo 3-4 ore per strada e poi andavamo ad allenarci, oggi questo non accade più. Non è un caso se giocatori nascono ancora in quei paesi, come Uruguay, Argentina o Brasile, dove si gioca ancora molto per strada. Perché Gnonto in Italia non l’ha preso ...