Mancini: “Retegui? Non ci aspettavamo dicesse Sì” (Di lunedì 20 marzo 2023) L’Italia si è ritrovata a Coverciano agli ordini di Roberto Mancini per preparare i primi due impegni della fase di qualificazione ad Euro2024, che si giocheranno in Germania. Come da tradizione, il Commissario tecnico italiano ha parlato in conferenza stampa dal Centro tecnico federale. Italia, le parole di Roberto Mancini Il Commissario tecnico dell’Italia ha ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 20 marzo 2023) L’Italia si è ritrovata a Coverciano agli ordini di Robertoper preparare i primi due impegni della fase di qualificazione ad Euro2024, che si giocheranno in Germania. Come da tradizione, il Commissario tecnico italiano ha parlato in conferenza stampa dal Centro tecnico federale. Italia, le parole di RobertoIl Commissario tecnico dell’Italia ha ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : 3??0?? #Azzurri convocati dal Ct #Mancini per le gare di qualificazione ad #EURO2024 contro #Inghilterra e #Malta ??… - GoalItalia : 'Pensavamo che non volesse venire e invece ha detto subito di sì' Mancini annuncia così la prima convocazione di M… - infoitsport : Italia-Inghilterra, Mancini: «Tre italiane in Champions? Non parliamo di rinascita. Retegui lo seguivamo da tempo» - infoitsport : Nazionale, Mancini: 'Non ci aspettavamo che Retegui dicesse di sì...' - infoitsport : Italia, Mancini: “Retegui? Non ci sono giocatori. Gnonto poteva giocare nella Fiorentina o nella Samp, ma nessuno l… -