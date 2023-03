(Di lunedì 20 marzo 2023) FIRENZE (ITALPRESS) – “sembra ormai unacome-Germania anni indietro. Loro sono una squadra piena di talento e tecnica, sarà una partita dura come tutte le altre”. Così il ct della Nazionale, Roberto, nel primo giorno di raduno a Coverciano in vista dell'esordio nelle qualificazioni a Euro2024, in programma giovedì al ‘Maradonà di Napoli contro l'. “Le squadre si equivalgono, loro hanno più scelta di noi per tanti motivi ma vogliamo fare una bella partita a Napoli ed iniziare bene la qualificazione agli Europei”, ha aggiunto il mister azzurro in conferenza stampa. Ricordando anche che “è la prima volta senza Vialli, ne abbiamo parlato con i ragazzi, avremo modo di ricordarlo. Non sarà semplice perchè aveva i suoi spazi e diceva cosa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialUSLecce : ???? ?????????????? ???? ?????????????????? ??? Il portiere Wladimiro Falcone, è stato convocato in Nazionale, dal Commissario Tecnico… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Mancini “Italia-Inghilterra è diventata una classica” - - lastarax : @guglielmotim Mancano i 30 falli di Mancini. Te li sei scordati? Mamma mia cosa siete voi romanisti ?? poi vi chiede… - MasterblogBo : FIRENZE (ITALPRESS) – “Italia-Inghilterra sembra ormai una classica come Italia-Germania anni indietro. Loro sono u… - sebastdeporte : RT @NicoSchira: #Mancini sull’assenza di talenti: “Non gioca più nessuno per strada. Noi giocavamo ore per strada e poi andavam ad allenarc… -

Giovedì alle 20.45 a Napoli inizia la nuova avventura europea dell'di Roberto. Da campione in carica. E inizia proprio dall'avversaria del trionfo di due anni fa a Wembley, l'inghilterra finalista dell'ultima edizione. Il c.t. azzurro sa però che è ...Roberto, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Inghilterra Roberto, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Inghilterra. ZACCAGNI E CASALE - "Casale è un giocatore che seguiamo come seguiamo i pochi ...Roberto, ct della Nazionale italiana, ha parlato in conferenza stampa in occasione del primo giorno di raduno a Coverciano: '- Inghilterra è una classica , loro hanno talento e tecnica perciò ...

FIRENZE (ITALPRESS) – “Italia-Inghilterra sembra ormai una classica come Italia-Germania anni indietro. Loro sono una squadra piena di talento e tecnica, sarà una partita dura come tutte le altre”.Mancini parla della chiamata di Retegui: "In Italia ce ne sono pochi". E sull'assenza di Zaccagni: "Nessuna motivazione, Nazionale aperta a tutti". Mancini parla di Retegui e svela: "Non pensavamo ...