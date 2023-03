Mancini | “Il Napoli ha già vinto 3 4 di scudetto C’è un giocatore che convoco prima di fare la lista”

(Di lunedì 20 marzo 2023) Il CT della Nazionale Italiana, Roberto, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara che gli azzurri disputeranno giovedì 23 marzo allo stadio Maradona dicontro l’Inghilterra. Tantissimi gli argomenti trattati. Conferenza stampa del CTEcco quanto evidenziato: Ormai è diventato un classico Italia–Inghilterra, un po’ come Italia–Germania. Loro credo siano da diverso tempo una grande nazionale, piena di giocatori di talento, di forza e di tecnica. Sarà una gara dura come lo sono state tutte le altre. Loro hanno più scelta di noi per tanti motivi, ma avogliamo disputare una bella partita, giocare bene e iniziare bene queste qualificazioni. Però loro sono forti. Se il talento di Kean e Zaniolo si sta disperdendo? Di italiani che segnano non ce ne sono molti… Zaniolo ...

- Giovedì 23 marzo l'Italia del ctè pronta ad affrontare al'Inghilterra per il match valido per le qualificazioni al prossimo Europeo . A sostenere la nazionale inglese arriveranno circa 3.000 tifosi direttamente dal ...L'aveva detto lui per primo: in Nazionale ci va chi è nato in Italia. Ma è stato proprio lui, Roberto, a cambiare idea. Prima con Joao Pedro e Luiz Felipe negli anni passati e ora con Retegui. C'è l'italo - argentino tra i convocati per la doppia sfida con Inghilterra e Malta ma non ad ...... nel Milan e nell'Inter, in Milan,e Inter, ma siccome non può essere così ne basterebbero la metà''. E' l'allarme lanciato da uno sconsolato Robertonel primo giorno di raduno della ...

Italia, i convocati di Mancini. Tre del Napoli, fuori Raspadori AreaNapoli.it

Se si lamenta Southgate noi siamo messi molto peggio". Sul Napoli: "Il Napoli credo che abbia tre quarti di scudetto sulla maglia, meritatamente". Mancini, aggressioni agli arbitri e italiane in ...Durante la conferenza stampa, il ct della Nazionale Italiana Roberto Mancini ha risposto ad alcune domande sul Napoli. “Il Napoli è una squadra che gioca un calcio davvero internazionale, si merita di ...