(Di lunedì 20 marzo 2023) Il Ct dell’, Roberto, è intervenuto in conferenza stampa per presentare lain vista dei prossimi impegni contro Inghilterra e Malta. Le due partite saranno valide per la qualificazione ad Euro 2024. Di seguito le parole di: Venti mesi dopo la finale è di nuovo-Inghilterra. Chi delle due è più avanti secondo: «Ormai è diventato un classico-Inghilterra, un po’ come-Germania. Loro credo siano da diverso tempo una grande, piena di giocatori di talento, di forza e di tecnica. Sarà una gara dura come lo sono state tutte le altre. Loro hanno più scelta di noi per tanti motivi, ma a Napoli vogliamo disputare una bella partita,bene e iniziare bene ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Mancini: «Anni fa dissi che in #Nazionale dovevano giocare i nati in #Italia, ma il mondo è cambiato» «Non si p… - Tele_Nicosia : FIRENZE (ITALPRESS) - 'Italia-Inghilterra sembra ormai una classica come Italia-Germania anni indietro. Loro sono u… - Tele_Nicosia : FIRENZE (ITALPRESS) - 'Italia-Inghilterra sembra ormai una classica come Italia-Germania anni indietro. Loro sono u… - ta346tc : RT @NicoSchira: Roberto #Mancini: “Quando faccio le convocazioni metto prima #Pafundi e poi tutti gli altri. Crediamo tantissimo in lui. Ha… - Zeflox2 : RT @NicoSchira: Roberto #Mancini: “Quando faccio le convocazioni metto prima #Pafundi e poi tutti gli altri. Crediamo tantissimo in lui. Ha… -

...- Credits FIGCAviene poi chiesto se la convocazione dell'argentino Retegui, così come è stato per giocatori come Joao Pedro e Toloi, possa snaturare il concetto di Nazionale: 'Iofa ...Giovedì alle 20.45 a Napoli inizia la nuova avventura europea dell'Italia di Roberto. Da campione in carica. E inizia proprio dall'avversaria del trionfo di duefa a Wembley, l'inghilterra finalista dell'ultima edizione. Il c.t. azzurro sa però che è tutta un'altra storia,..."L'Inghilterra si deve sempre rispettare e temere, ma penso chein questiha fatto un grandissimo lavoro. La verità è che non siamo andati al Mondiale per due rigori sbagliati con la ...

Gattuso “Con Mancini la Nazionale é in buone mani” La Sicilia

FIRENZE (ITALPRESS) – “Italia-Inghilterra sembra ormai una classica come Italia-Germania anni indietro. Loro sono una squadra piena di ...Oggi incanta allo Stadio Olimpico di Roma, per anni l'ha fatto all'Allianz con la maglia della Juventus. Da un decennio è il mancino più forte che abbiamo in Serie A, con ancora diverse stagioni ...