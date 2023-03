Manchester City, pronta un'offerta monstre per un centrocampista (Di lunedì 20 marzo 2023) Il Manchester City è in forte pressing su Bruno Guimaraes. Il centrocampista brasiliano del Newcastle è una delle rivelazioni... Leggi su calciomercato (Di lunedì 20 marzo 2023) Ilè in forte pressing su Bruno Guimaraes. Ilbrasiliano del Newcastle è una delle rivelazioni...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - _BeFootball : Demi-finale 1 : AC Milan / Napoli vs Inter / Benfica Demi-finale 2 : Real Madrid / Chelsea vs Manchester City /… - marifcinter : La vincente di Milan-Napoli sfiderà in semifinale la vincente di Inter-Benfica La vincente di Real Madrid-Chelsea… - sportli26181512 : Manchester City, pronta un'offerta monstre per un centrocampista: Il Manchester City è in forte pressing su Bruno G… - BetItaliaWeb : ????????????????Quote Premier League: l'Arsenal non sbaglia e allunga in attesa del Manchester City -