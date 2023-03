Manchester City, Guardiola: «Haaland? L’ho tolto perché non volevo che battesse il record di Messi in FA Cup» (Di lunedì 20 marzo 2023) Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato al termine della partita di FA Cup vinta contro il Burnley. Le dichiarazione Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato della prestazione di Erling Haaland al termine della partita di FA Cup vinta contro il Burnley. Il tecnico del club inglese ha parlato del momento in cui ha cambiato l’attaccante norvegese. PAROLE – «L’ho tolto perché non volevo che battesse il record di Messi in FA Cup… Io voglio sempre punire i miei giocatori, questo è il mio obiettivo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Pep, allenatore del, ha parlato al termine della partita di FA Cup vinta contro il Burnley. Le dichiarazione Pep, allenatore del, ha parlato della prestazione di Erlingal termine della partita di FA Cup vinta contro il Burnley. Il tecnico del club inglese ha parlato del momento in cui ha cambiato l’attaccante norvegese. PAROLE – «noncheildiin FA Cup… Io voglio sempre punire i miei giocatori, questo è il mio obiettivo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

