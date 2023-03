Man Utd che rompe il cervello del Fulham è solo l’ultima prova che sono tornati (Di lunedì 20 marzo 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. “A volte è meglio essere fortunati che bravi”, è stato il verdetto di Roy Keane sulla vittoria in rimonta per 3-1 del Manchester United contro il Fulham nei quarti di finale di FA Cup. Avendo accumulato quasi 500 presenze e capitanato il club durante il periodo di maggior successo nella storia del club, è sicuro dire che Keane sa qualcosa su come vincere. Il 51enne, parlando come esperto di ITV, ha sottolineato che lo United dovrà esibirsi meglio se vuole superare il Brighton nella semifinale di Wembley ad aprile. Ma ha anche riconosciuto l’importanza, in una partita a eliminazione diretta, di Just Getting It Done. Sarà il primo ad ammettere che la squadra ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 20 marzo 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. “A volte è meglio essere fortunati che bravi”, è stato il verdetto di Roy Keane sulla vittoria in rimonta per 3-1 del Manchester United contro ilnei quarti di finale di FA Cup. Avendo accumulato quasi 500 presenze e capitanato il club durante il periodo di maggior successo nella storia del club, è sicuro dire che Keane sa qualcosa su come vincere. Il 51enne, parlando come esperto di ITV, ha sottolineato che lo United dovrà esibirsi meglio se vuole superare il Brighton nella semifinale di Wembley ad aprile. Ma ha anche riconosciuto l’importanza, in una partita a eliminazione diretta, di Just Getting It Done. Sarà il primo ad ammettere che la squadra ...

