Mamma partorisce quattro gemelli identici durante la pandemia – e sono bellissimi (Di lunedì 20 marzo 2023) Jenny Marr ha pensato ci fosse qualcosa di brutto con il suo bambino non ancora nato quando ha visto la faccia della sua dottoressa durante la prima ecografia… Invece, non sapeva che la dottoressa Lauren Murray stava per cambiare la sua vita (e quella del suo compagno) per sempre. View this post on Instagram A post shared by Jenny Marr (@themarrthemerrier) Chiunque abbia aspettato un bambino e abbia fatto un’ecografia, sa quanto possa essere eccitante e allo stesso tempo snervante. Vedere qualcosa comparire su quello schermo nero e sapere che è un essere vivente è incredibilmente emozionante. Ma per Jenny Marr e il suo compagno Chris è stato molto di più. Leggi di più: Mamma di 46 anni partorisce 3 gemelli identici e sani – probabilità ... Leggi su it.newsner (Di lunedì 20 marzo 2023) Jenny Marr ha pensato ci fosse qualcosa di brutto con il suo bambino non ancora nato quando ha visto la faccia della sua dottoressala prima ecografia… Invece, non sapeva che la dottoressa Lauren Murray stava per cambiare la sua vita (e quella del suo compagno) per sempre. View this post on Instagram A post shared by Jenny Marr (@themarrthemerrier) Chiunque abbia aspettato un bambino e abbia fatto un’ecografia, sa quanto possa essere eccitante e allo stesso tempo snervante. Vedere qualcosa comparire su quello schermo nero e sapere che è un essere vivente è incredibilmente emozionante. Ma per Jenny Marr e il suo compagno Chris è stato molto di più. Leggi di più:di 46 annie sani – probabilità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tim4_u : @ZanAlessandro I figli non sono del paese, sono della mamma che li partorisce. Tutto il resto sono le favolette che… - Claudio38832840 : RT @Alberto_Muttley: @ScagliaSimona @LaLuvi2 @Calimbo66 Caregiver = badante In italiano. Conosco la vita e la mamma è chi ti partorisce. C… - Alberto_Muttley : @ScagliaSimona @LaLuvi2 @Calimbo66 Caregiver = badante In italiano. Conosco la vita e la mamma è chi ti partorisce.… - imballoionico : @Eliano2022 @Invetriata @LucioMM1 Ma quindi la mamma è quella che partorisce? E tutta la storia del DNA, non conta più? - C64Peter : @LilianaArmato No, sono due che trombano, la donna resta in cinta, partorisce e mamma e papà lo crescono con gioia… -