Malore in diretta tv: la famosa conduttrice si accascia improvvisamente (Di lunedì 20 marzo 2023) News tv. – Immagini sconvolgenti che hanno lasciato di sasso i telespettatori. La nota presentatrice tv si è sentita male all’improvviso mentre era in diretta: la donna si è prima accasciata sulla sedia, per poi finire per terra. Tanta la paura anche tra i colleghi presenti. Qualche ora dopo ci ha pensato lei stessa a rassicurare tutti i telespettatori, con un post sul suo profilo social. leggi anche: Stroncato da un Malore a 38 anni: “Mi sento poco bene, vado in bagno” leggi anche: Malore in diretta durante il Tg: la conduttrice chiude di colpo il collegamento Un Malore improvviso in diretta tv: la presentatrice si è accasciata, finendo con la fronte sul tavolo e poi per terra. L’episodio si è verificato sulla Cbs, ... Leggi su tvzap (Di lunedì 20 marzo 2023) News tv. – Immagini sconvolgenti che hanno lasciato di sasso i telespettatori. La nota presentatrice tv si è sentita male all’improvviso mentre era in: la donna si è primata sulla sedia, per poi finire per terra. Tanta la paura anche tra i colleghi presenti. Qualche ora dopo ci ha pensato lei stessa a rassicurare tutti i telespettatori, con un post sul suo profilo social. leggi anche: Stroncato da una 38 anni: “Mi sento poco bene, vado in bagno” leggi anche:indurante il Tg: lachiude di colpo il collegamento Unimprovviso intv: la presentatrice si èta, finendo con la fronte sul tavolo e poi per terra. L’episodio si è verificato sulla Cbs, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorsanoCinzia : RT @Ao_estica_zz: La meteorologa della 'CBS Los Angeles' ha un malore e crolla in diretta televisiva. È sicuramente colpa del cambiamento… - angiuoniluigi : RT @leggoit: #malore improvviso, la meteorologa si accascia in diretta. No-vax: «Colpa del vaccino». Ma ecco la verità - leggoit : #malore improvviso, la meteorologa si accascia in diretta. No-vax: «Colpa del vaccino». Ma ecco la verità - bellogatto1 : RT @Wondercri1982: I giovani continuano a morire, anche in diretta, ma è tutto normale: - abitudinario : RT @Wondercri1982: I giovani continuano a morire, anche in diretta, ma è tutto normale: -