Malore in diretta, la meteorologa della Cbs sviene e sbatte la testa (Di lunedì 20 marzo 2023) Un improvviso Malore in diretta televisiva, con la conduttrice che si accascia sbattendo la fronte sul tavolo e poi finisce per terra. Momenti di panico in diretta sulla Cbs , tv americana, dove due ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 20 marzo 2023) Un improvvisointelevisiva, con la conduttrice che si accasciando la fronte sul tavolo e poi finisce per terra. Momenti di panico insulla Cbs , tv americana, dove due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... natofree : Malore improvviso, la meteorologa si accascia in diretta: momenti di panico per gli altri conduttori… - fanpage : Malore per Alissa Carlson Schwartz, meteorologa della CBS svenuta in diretta tv durante un collegamento. Il video d… - infoitcultura : La meteorologa della CBS sviene in diretta tv durante le previsioni del tempo, il video del malore - blusewillis2 : Malore improvviso, la meteorologa si accascia in diretta. No-vax: «Colpa del vaccino». Ma ecco la verità - ShootersykEku : 'Che pensare?' Malore improvviso, la meteorologa si accascia in diretta: momenti di panico per gli altri conduttori -