La dona un'auto alla Lilt per sostenere le attività di volontariato nel trasporto dei malati. La consegna delle chiavi del veicolo da parte del Cavaliere del Lavoro Francesco ...L'elettrico come non lo avete mai visto (e provato) è arrivato a Binetto il 10 e l'11 marzo con l'Electric Experience Days: ha organizzato due giornate speciali di formazione esclusiva per il personale, per entrare nel vivo del mondo dell'elettrico. Il personale ha vissuto l'Electric ...

Maldarizzi Automotive dona un'auto alla LILT per il trasporto dei malati Adnkronos

“Il 10 e l’11 marzo due giorni di formazione sull’elettrico per il personale dell’azienda tra teoria e guide in pista” BINETTO (BA), 13/03/2023 – L’elettrico come non lo avete mai visto (e provato) è ...