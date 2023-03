(Di lunedì 20 marzo 2023) Alexandra Van Houtte, fondatrice del motore di ricerca specializzato in moda Tagwalk, ha recentemente confermato il ritorno delal New York Times, rivelando che la scorsa stagione “più della metà di tutte le sfilate della settimana della moda non aveva ancora modelle che non fossero di taglia zero o due”, ovvero la taglia 36 e 38. Secondo i primi dati di Tagwalk, sui 232 nuovi volti visti sulle passerelle, solo 2 hanno fisicità diverse dallo standard, e i venti nomi che hanno sfilato di più nelle collezioni del prossimo autunno-inverno avevano la taglia 38. Nonostante il movimento globale per la body positivity, che ha visto le collezioni invernali del 2022 battere il record di modelle plus size (103, secondo The Fashion Spot), nelle ultime settimane stiamo assistendo a una drastica inversione di rotta. Molti esperti ...

Magre, anzi magrissime: il trend heroin chic è tornato, più tossico che mai News – Roba da Donne

