Mafie | Cioffredi | A Roma nessuna vera guerra tra clan | non conviene

Un aumento di droga che e' stato reso possibile, come racconta, dal "welfare sociale su cui, chi gestisce le piazze, punta per aumentare il proprio consenso". 20 marzo 2023Si ascolterà anche Gianpiero, per molti anni presidente dell'Osservatorio per la ... promuovere un Coordinamento civico comune, che diffonda innanzitutto la conoscenza dellee ...... istituito dieci anni fa dal presidente uscente Nicola Zingaretti e da allora presieduto da Gianpiero, che per altro ha prodotto negli anni i rapporti "nel Lazio". In Lombardia vi è l'...

Mafie, Cioffredi: "A Roma nessuna vera guerra tra clan, non ... Agenzia ANSA

TARQUINIA - Fino a pochi anni fa l'Alto Lazio era la provincia "babba", rifugio di qualche imboscato, luogo di traffici margi ...