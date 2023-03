Madame per la prima volta live al Forum di Assago, ecco info e biglietti, in vendita da ora (Di lunedì 20 marzo 2023) Madame per la prima volta live al Forum di Assago, biglietti in vendita da ora, in scaletta anche i brani del disco L’amore di cui annuncia la tracklist Madame annuncia il suo primo live in un palasport: sabato 21 ottobre sarà per la prima volta dal vivo al Mediolanum Forum di Assago (Milano), sul cui palco sarà accompagnata dalla sua band (compra QUI i biglietti). A pochi giorni dalla pubblicazione del suo secondo album L’amore (Sugar) prevista per venerdì 31 marzo, si aggiunge questo nuovo e importante traguardo per l’artista più ascoltata degli ultimi dieci anni (fonte Spotify) e che in soli quattro anni ha collezionato finora 34 ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 20 marzo 2023)per laaldiinda ora, in scaletta anche i brani del disco L’amore di cui annuncia la tracklistannuncia il suo primoin un palasport: sabato 21 ottobre sarà per ladal vivo al Mediolanumdi(Milano), sul cui palco sarà accompagnata dalla sua band (compra QUI i). A pochi giorni dalla pubblicazione del suo secondo album L’amore (Sugar) prevista per venerdì 31 marzo, si aggiunge questo nuovo e importante traguardo per l’artista più ascoltata degli ultimi dieci anni (fonte Spotify) e che in soli quattro anni ha collezionato finora 34 ...

