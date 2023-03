Madame a Milano con un concerto evento al Forum: data e biglietti in prevendita (Di lunedì 20 marzo 2023) Con il concerto di Madame a Milano il 2023 della cantautrice vicentina prende ufficialmente al volo. Per Francesca Calearo questo è l’anno del glorioso ritorno sulle scene, iniziato con la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con il brano Il Bene Nel Male e continuato con il secondo album L’Amore in prossima uscita. Nell’ultima ora Madame ha annunciato la data del concerto al Mediolanum Forum. Madame a Milano: data e biglietti per il Forum Madame salirà sul palco del Mediolanum Forum di Milano il 21 ottobre 2023. Le prevendite per i biglietti partiranno dalle ore 18 di oggi, lunedì 20 marzo, su ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 marzo 2023) Con ildiil 2023 della cantautrice vicentina prende ufficialmente al volo. Per Francesca Calearo questo è l’anno del glorioso ritorno sulle scene, iniziato con la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con il brano Il Bene Nel Male e continuato con il secondo album L’Amore in prossima uscita. Nell’ultima oraha annunciato ladelal Mediolanumper ilsalirà sul palco del Mediolanumdiil 21 ottobre 2023. Le prevendite per ipartiranno dalle ore 18 di oggi, lunedì 20 marzo, su ...

OltreleColonne : Madame annuncia il suo primo live al Mediolanum Forum di Milano