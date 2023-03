Macron | trema la Francia Bocciata la sfiducia | proteste in piazza

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 20 marzo 2023) Emmanuelè salvo, almeno per il momento. Oggi era previsto il voto di due mozioni dipresentate dalle opposizioni nei confronti del governo francese guidato da Elisabeth Borne dopo la decisione del presidente di approvare la riforma delle pensioni senza l’approvazione del Parlamento. Delle due mozioni, una era quella più pericolosa, presentata dal partito indipendente Liot e votata da tutte le opposizioni. Il voto si è chiuso in serata e i deputati l’hanno rigettata per una manciata di voti. Si è fermata a 278 voti a favore contro i 287 necessari per l’approvazione, e per far cadere la Borne: se fosse passata, il voto avrebbe comportato la caduta dell’esecutivo e l’invalidità della riforma delle pensioni che il presidente aveva deciso di far passare col ricorso all’articolo 49.3 della Costituzione.insomma esulta ...