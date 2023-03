Macron salvo per un pugno di voti | rovinoso flop | paura in Francia | rischio-guerriglia

(Di lunedì 20 marzo 2023) Il governo francese di Elisabeth Borne si salva, e con lui la riforma delle pensioni voluta da Emmanuelche sta infiammando il Paese, scosso dalle rivolte di piazza per la stretta sulla previdenza. La mozione di sfiducia presentata dal gruppo Liot, unica via possibile per fermare la riforma della previdenza, si è fermata a 278a favore. Nove in meno di quelli necessari per l'approvazione, ovvero 287. Nel caso la mozione fosse passata, il governo sarebbe automaticamente caduto. Atteso il voto su una seconda mozione di sfiducia, ma quella di Liot era quella che aveva raccolto maggior consenso, insomma la più pericolosa. Insomma, Emmanuelsi salva. Ma per il rotto della cuffia, per pochissimi: si attendeva infatti un risultato ben più netto. Un risultato profondamente negativo per il governo ...

in Europa resterà certamente Renew Europe (che fa capo al presidente francese Emmanuel), ... ' Italia in Azione ', dunque,ripensamenti, sarà sulla scheda elettorale il prossimo anno ed è ...Com'è noto, in Francia, il presidente Emmanuel(quale noto ex "banchiere", come peraltro il vecchio "banchiere" Dini Riforma Dini 1995 - , ... Non potendoli uccidere (pandemie...), gli si ...Una riforma fondamentaleper il presidente, avversatissima nel paese, approvata concedendo al parlamento solo un voto di fiducia, in luogo delle ordinarie prerogative legislative. Un parlamento ...

Non ha raccolto i 287 voti necessari per far cadere il governo francese la mozione di sfiducia «transpartisan» presentata dal partito indipendente LIOT, votata da tutte le opposizioni al governo di ...