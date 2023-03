“Ma quindi si sposano!?”. Altro che crisi, ora si parla di nozze per la coppia vip italiana (Di lunedì 20 marzo 2023) La notizia è di quelle clamorose, infatti la coppia vip dopo voci incontrastate che parlavano di una crisi profonda e dell’imminente separazione, potrebbe addirittura convolare a nozze. Tutto si è saputo all’improvviso, quando lei ha postato una foto con una didascalia molto specifica. Stiamo parlando di Giulia De Lellis, che potrebbe essere in procinto di organizzare il suo matrimonio. Successivamente è stata la stessa influencer a spiegare tutto nei dettagli, come riportato dal sito Leggo. Una vera e propria bomba gossip è stata sganciata su Giulia De Lellis, pronta per un possibile matrimonio con il suo compagno. Si era vociferato con forza di una rottura non troppo lontana tra i due, con la ragazza pronta a fiondarsi nuovamente tra le braccia dell’ex famoso Andrea Damante. Ma innanzitutto è ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 marzo 2023) La notizia è di quelle clamorose, infatti lavip dopo voci incontrastate chevano di unaprofonda e dell’imminente separazione, potrebbe addirittura convolare a. Tutto si è saputo all’improvviso, quando lei ha postato una foto con una didascalia molto specifica. Stiamondo di Giulia De Lellis, che potrebbe essere in procinto di organizzare il suo matrimonio. Successivamente è stata la stessa influencer a spiegare tutto nei dettagli, come riportato dal sito Leggo. Una vera e propria bomba gossip è stata sganciata su Giulia De Lellis, pronta per un possibile matrimonio con il suo compagno. Si era vociferato con forza di una rottura non troppo lontana tra i due, con la ragazza pronta a fiondarsi nuovamente tra le braccia dell’ex famoso Andrea Damante. Ma innanzitutto è ...

