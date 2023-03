“Ma è fantastico” Il GF Vip esplode di gioia per Nikita e Onestini | ha fatto tutti lui

(Di lunedì 20 marzo 2023) Clamoroso al GF Vip 7,Pelizon e Lucadi nuovo vicini; è successo durante il compleanno di lei. Dentro la Casa intanto continua a tenere banco il caso legato alla squalifica di Daniele Dal Moro. Proprio, nelle ore immediatamente successive l’uscita dell’ex Uomini e Donne aveva usato parole dure contro la produzione durante un colloquio con Oriana Marzoli, la concorrente che più degli altri ha accusato l’uscita di Dal Moro. Spiegava: È Successo tutto all’improvviso ed è stato veloce. Più che altro non capisco. Alcuni subito, altri in puntata, perché?”. Parole, quelle di, alle quali hannoseguito quelle di Oriana: “Il pensiero che Daniele è uscito e che non l’ho potuto salutare mi sento un vuoto dentro”. A intervenire era stato poi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Barby_VIP : @musicismysp Però hanno anche un po' stufato ahahaha voglio le storie sofferte con l'happy ending ???? Fort è fantast… - beppemarotta2 : @JPeppp @sempreciro Fantastico, loro che danno dei complottisti a noi. Sbaglio o qualche tifoso vip loro aveva parl… - Diva_VIP : RT @CuoreIschitano: con tutto ciò che la natura le ha dato, senza esitazione e completamente disinteressata all'opinione dei sostenitori de… -

È statoper me sentire da tutti voi l'affetto". Il film incorpora elementi documentaristici, d'archivio e sceneggiati, raccontando la straordinaria storia di Fox con le sue stesse parole. ...Una diatriba con Lucio Presta , agente deie marito di Paola Perego, che ormai risale al 2017, ... 'Non abbiamo niente in comune' , ha precisato l'ex diva di, che ha accusato la Cuccarini ...La mia prova Ogni volta che toccavo la palla andava tutto bene, è stato". I Block ...00 quale costo di commissione di servizio fissa): TRIBUNACENTRALE Intero: 48,00 Ridotto (under 14): ...

Monica Bellucci e Tim Burton paparazzati insieme: "Un fantastico colpo di fulmine" Today.it

Per la prima serata in tv, sabato 18 marzo su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la nuova edizione de “Il Cantante Mascherato”, condotto da Milly Carlucci. Il programma prevede la partecipazione di 12 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...