"Ma cosa gli è successo?". GF Vip 7, Alberto De Pisis fugge e si chiude in magazzino (Di lunedì 20 marzo 2023) Momento clamoroso al GF Vip 7 con Alberto De Pisis grande protagonista. Il concorrente è stato travolto da una sensazione di paura e ha deciso di correre immediatamente per tutta la casa, prima di rinchiudersi all'interno del magazzino. Ovviamente subito dopo gli utenti sono riusciti a capire cosa sia successo in quei frangenti, ma soprattutto a stupire tutti è stata la reazione del vippone, una volta che è uscito da quella stanza della casa più spiata d'Italia. E ovviamente le immagini sono diventate virali sul web. Durante una delle tante giornate del GF Vip 7, mentre si stava celebrando la festa per il compleanno di Nikita Pelizon, Alberto De Pisis non ha potuto fare altro che fuggire per evitare che gli succedesse qualcosa.

