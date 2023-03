M5S: “La scuola pubblica è sotto attacco” (Di lunedì 20 marzo 2023) “La scuola pubblica è sotto attacco. Oggi parte un percorso che ci porterà a una giornata di mobilitazione e confronto per difendere la scuola come ‘bene comune e indivisibile'”. È quanto ha annunciato oggi il leader del M5S, Giuseppe Conte. Il M5S annuncia una giornata di mobilitazione e confronto per difendere la scuola come “bene comune e indivisibile” “Quella del Governo è una inversione a U rispetto alle nostre politiche di investimento sull’istruzione – ha detto ancora Conte – e soprattutto rispetto all’impegno che tutti hanno preso, in pandemia, per rimettere al centro la scuola pubblica italiana. Ci troviamo ora a dover contrastare un progetto che apre alla prospettiva di un taglio di istituti scolastici, non fornisce rassicurazioni sul ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 20 marzo 2023) “La. Oggi parte un percorso che ci porterà a una giornata di mobilitazione e confronto per difendere lacome ‘bene comune e indivisibile'”. È quanto ha annunciato oggi il leader del M5S, Giuseppe Conte. Il M5S annuncia una giornata di mobilitazione e confronto per difendere lacome “bene comune e indivisibile” “Quella del Governo è una inversione a U rispetto alle nostre politiche di investimento sull’istruzione – ha detto ancora Conte – e soprattutto rispetto all’impegno che tutti hanno preso, in pandemia, per rimettere al centro laitaliana. Ci troviamo ora a dover contrastare un progetto che apre alla prospettiva di un taglio di istituti scolastici, non fornisce rassicurazioni sul ...

