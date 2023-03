L’utero in affitto è un obbrobrio (e un errore del Pd) (Di lunedì 20 marzo 2023) Potete chiamarla un po’ come volete: maternità surrogata, gestazione per altri, gestazione d’appoggio. Come volete. Il punto è che L’utero in affitto resta una pratica orribile, forse non peggio della pedofilia come oggi sostengono esponenti di Fratelli d’Italia. Ma poco ci manca. Per capirlo non c’è bisogno di fare voli pindarici. Partiamo dalla base: per procreare un bambino servono un uomo e una donna banalmente perché allo scopo sono necessari un ovulo e uno spermatozoo. Il seme feconda l’ovulo e poi il resto lo sapete. Il nascituro è unico e irripetibile, anche nel caso dei gemelli più simili, perché il nuovo individuo prende metà patrimonio genetico dal padre biologico (chi dona il seme) e metà dalla madre (che ci mette l’ovulo). La facciamo semplice semplice. Così parlò la natura. L’utero in affitto Poi ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 20 marzo 2023) Potete chiamarla un po’ come volete: maternità surrogata, gestazione per altri, gestazione d’appoggio. Come volete. Il punto è cheinresta una pratica orribile, forse non peggio della pedofilia come oggi sostengono esponenti di Fratelli d’Italia. Ma poco ci manca. Per capirlo non c’è bisogno di fare voli pindarici. Partiamo dalla base: per procreare un bambino servono un uomo e una donna banalmente perché allo scopo sono necessari un ovulo e uno spermatozoo. Il seme feconda l’ovulo e poi il resto lo sapete. Il nascituro è unico e irripetibile, anche nel caso dei gemelli più simili, perché il nuovo individuo prende metà patrimonio genetico dal padre biologico (chi dona il seme) e metà dalla madre (che ci mette l’ovulo). La facciamo semplice semplice. Così parlò la natura.inPoi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : L'utero in affitto è una delle più infami forme di sfruttamento. E in Italia è ancora, per fortuna, un reato. Tutto… - LucaBizzarri : Io sono contro l’utero in affitto. Non dico che dovrebbe essere illegale, dico che non sono d’accordo. Invece c’è u… - ultimora_pol : Eugenia #Roccella: 'Faremo una legge perché l'utero in affitto non è realmente perseguito nel nostro Paese' @ultimora_pol - iucci_gabriella : RT @INGFiore2: Sta passando l'equazione utero in affitto = coppie gay, per colpa di una ministra bacchettona e ignorante. Vi dò una notizia… - lesliepillow : RT @Cartabellotta: Chiunque ritenga che l'utero in affitto sia un reato più grave della #pedofilia dovrebbe prendere in affitto un cervello -

Lucia Annunziata, rissa Fratoianni - Gasparri: "Minacce", "Stalinista" Noi continueremo a batterci contro l'utero in affitto, lo sfruttamento delle donne, la compravendita dei bambini. E quelli che la propongono da sinistra saranno sconfitti in nome della democrazia e ... Maternità surrogata, Fdi stringe, chiede esame proposta di legge "Qui c'è una sola urgenza: approvare rapidamente le nostre proposte di legge contro l'utero in affitto. Dobbiamo tutelare le donne e i bambini, vittime di un mercato alimentato dai 'ricconi' che ... "Elly Schlein spieghi cosa pensa davvero dell'utero in affitto" Nella risoluzione, il motivo della bocciatura, si legge a chiare lettere: "L'obbligo di riconoscimento (e di conseguente trascrizione) di una decisione giudiziaria o di un atto pubblico, emessi da un ... Noi continueremo a batterci controin, lo sfruttamento delle donne, la compravendita dei bambini. E quelli che la propongono da sinistra saranno sconfitti in nome della democrazia e ..."Qui c'è una sola urgenza: approvare rapidamente le nostre proposte di legge controin. Dobbiamo tutelare le donne e i bambini, vittime di un mercato alimentato dai 'ricconi' che ...Nella risoluzione, il motivo della bocciatura, si legge a chiare lettere: "'obbligo di riconoscimento (e di conseguente trascrizione) di una decisione giudiziaria o di un atto pubblico, emessi da un ... Maternità surrogata, Simone Pillon: “Utero in affitto da perseguire in Italia come la pedofilia” Il Riformista