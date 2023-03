Lukaku e il possibile ritorno in Premier (Di lunedì 20 marzo 2023) Il futuro di Lukaku potrebbe essere lontano dall’Inter, nel mercato estivo l’attaccante belga farà ritorno al Chelsea Il futuro di Lukaku potrebbe essere lontano dall’Inter, nel mercato estivo l’attaccante belga farà ritorno al Chelsea. Secondo quanto riportato da Todo Fichajes, ci sarebbe l’Aston Villa sulle sue tracce che potrebbe provare a convincere i Blues a vendere il belga. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Il futuro dipotrebbe essere lontano dall’Inter, nel mercato estivo l’attaccante belga faràal Chelsea Il futuro dipotrebbe essere lontano dall’Inter, nel mercato estivo l’attaccante belga faràal Chelsea. Secondo quanto riportato da Todo Fichajes, ci sarebbe l’Aston Villa sulle sue tracce che potrebbe provare a convincere i Blues a vendere il belga. L'articolo proviene da Calcio News 24.

