Lukaku, così non va. Flop anche contro la Juventus: sempre più lontano – CdS (Di lunedì 20 marzo 2023) così non ci siamo. Altra prestazione deludente da parte di Romelu Lukaku. Il belga ha sbattuto più volte contro la difesa non particolarmente esaltante della Juventus. La sua conferma anche per la prossima stagione – secondo il Corriere dello Sport -, è sempre più lontana. ANCORA Flop – Romelu Lukaku ha fallito ancora una volta l’occasione per svoltare la sua stagione. Ma anche contro la Juventus non ha praticamente mai toccato un pallone contro Bremer, Danilo e Gatti. Unico lampo il pallone offerto a Barella nel primo tempo, con Szczesny che ci ha messo una pezza. Chiaro che senza un’inversione di rotta è difficile pensare che la sua seconda avventura in nerazzurro ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 marzo 2023)non ci siamo. Altra prestazione deludente da parte di Romelu. Il belga ha sbattuto più voltela difesa non particolarmente esaltante della. La sua confermaper la prossima stagione – secondo il Corriere dello Sport -, èpiù lontana. ANCORA– Romeluha fallito ancora una volta l’occasione per svoltare la sua stagione. Malanon ha praticamente mai toccato un palloneBremer, Danilo e Gatti. Unico lampo il pallone offerto a Barella nel primo tempo, con Szczesny che ci ha messo una pezza. Chiaro che senza un’inversione di rotta è difficile pensare che la sua seconda avventura in nerazzurro ...

