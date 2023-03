Luciano Ligabue e Campovolo, un connubio perfetto da vivere anche al cinema (Di lunedì 20 marzo 2023) Campovolo e Ligabue, un connubio perfetto nato quasi per caso. Era il lontano 2005 quando il rocker di Correggio, per i 15 anni di carriera, decise insieme all’amico e produttore Claudio Maioli, di festeggiare con un concerto-evento nella sua a Reggio Emilia. E allora perché non farlo all’aeroporto dietro casa? Accorsero alla chiamata 165 mila persone. Fu un record. Da quel 10 settembre Campovolo è diventato sinonimo di mega live targati Liga. Lo scorso anno, a giugno, l’autore di Certe notti, è tornato in quel posto simbolico per un altro appuntamento: i suoi 30 anni di carriera. Che però dovevano essere festeggiati nel 2020 e che il Covid ha posticipato. Il documentario Ligabue. 30 anni in un giorno di Marco Salom (nei cinema il 20-21-22 marzo) racconta quel ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 20 marzo 2023), unnato quasi per caso. Era il lontano 2005 quando il rocker di Correggio, per i 15 anni di carriera, decise insieme all’amico e produttore Claudio Maioli, di festeggiare con un concerto-evento nella sua a Reggio Emilia. E allora perché non farlo all’aeroporto dietro casa? Accorsero alla chiamata 165 mila persone. Fu un record. Da quel 10 settembreè diventato sinonimo di mega live targati Liga. Lo scorso anno, a giugno, l’autore di Certe notti, è tornato in quel posto simbolico per un altro appuntamento: i suoi 30 anni di carriera. Che però dovevano essere festeggiati nel 2020 e che il Covid ha posticipato. Il documentario. 30 anni in un giorno di Marco Salom (neiil 20-21-22 marzo) racconta quel ...

