Luciana Littizzetto | lo splendido monologo sulle famiglie omogenitoriali

(Di lunedì 20 marzo 2023) Da qualche giorno, come già sappiamo, il Governo di Giorgia Meloni ha diramato una circolare per bloccare tutti quei comuni che registravano entrambi i genitori dei bambini concepiti all’interno di una coppia omogenitoriale. Il famoso slogan del “ci sono cose più importanti a cui pensare“, eh. Per questo motivo a Milano è stata organizzata una manifestazione contraria capitanata dal sindaco Beppe Sala e ieri sera,, ne ha parlato a Che Tempo Che Fa. “Fino a pochi giorni fa alcuni comuni d’Italia come Torino e Milano registravano regolarmente i genitori dei bambini nati in coppie. Da questa settimana è arrivata una circolare che impedisce questa registrazione e quindi i bambini con due mamme e due papà non avranno più i due genitori segnati all’anagrafe, ma solo uno dei due, quello legato biologicamente ...