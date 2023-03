Luciana Littizzetto, il toccante monologo: “Non puoi fermare l’amore” (Di lunedì 20 marzo 2023) Puntuale, talvolta anche pungente, ma sempre mettendoci il cuore: Luciana Litizzetto a Che tempo che fa spesso sale sul palco per dire la sua su questioni di attualità. E lo ha fatto nuovamente, questa volta per parlare di famiglia, di famiglie che sono composte da genitori uomo e donna e di quelle omogenitoriali. Ne è venuto fuori un monologo toccante, il cui senso si può racchiudere tutto in una, delle tanti frasi, che ha detto: “Non puoi fermare l’amore”. Luciana Litizzetto, il monologo con due bambini a confronto Nel tempo Luciana Litizzetto ci ha abituati alle sue riflessioni. A Che tempo che fa ha portato tematiche di attualità, argomenti importanti e spesso anche molto personali. Proprio in questo senso, ad esempio, aveva ... Leggi su dilei (Di lunedì 20 marzo 2023) Puntuale, talvolta anche pungente, ma sempre mettendoci il cuore:Litizzetto a Che tempo che fa spesso sale sul palco per dire la sua su questioni di attualità. E lo ha fatto nuovamente, questa volta per parlare di famiglia, di famiglie che sono composte da genitori uomo e donna e di quelle omogenitoriali. Ne è venuto fuori un, il cui senso si può racchiudere tutto in una, delle tanti frasi, che ha detto: “Non”.Litizzetto, ilcon due bambini a confronto Nel tempoLitizzetto ci ha abituati alle sue riflessioni. A Che tempo che fa ha portato tematiche di attualità, argomenti importanti e spesso anche molto personali. Proprio in questo senso, ad esempio, aveva ...

