Lucca: «Il mio futuro non è il Italia, voglio essere riscattato dall'Ajax»

Lorenzo Lucca, attaccante dell'Ajax, ha parlato a Mola Tv del suo futuro e di un eventuale ritorno in Italia.

PAROLE – «Qui ad Amsterdam mi trovo molto bene. La città è molto bella e devo solo pensare a stare tranquillo e ad aiutare i miei compagni quando il tecnico mi chiama in causa. Vorrei essere riscattato dall'Ajax per rimanere qua e fare goal. futuro? Il mio futuro non è in Italia. Niente convocazione in Nazionale? Niente convocazione? Questo non dovete chiederlo a me, ma a chi di dovere».

