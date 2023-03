Love MI, torna in Piazza Duomo a Milano il concerto benefico ideato da Fedez (Di lunedì 20 marzo 2023) Love MI, il concerto benefico e gratuito ideato da Fedez, torna in Piazza Duomo a Milano Love MI, il concerto evento completamente gratuito ideato da Fedez, torna il 27 giugno 2023 in Piazza Duomo a Milano grazie alla collaborazione con il Comune di Milano. Gli ingredienti saranno gli stessi: tanta voglia di fare musica, di divertirsi insieme e il desiderio di fare del bene. All’evento musicale sarà, infatti, legata anche quest’anno una raccolta fondi destinata a sostenere un progetto a cui la Fondazione Fedez crede molto. Love MI sarà una serata ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 20 marzo 2023)MI, ile gratuitodainMI, ilevento completamente gratuitodail 27 giugno 2023 ingrazie alla collaborazione con il Comune di. Gli ingredienti saranno gli stessi: tanta voglia di fare musica, di divertirsi insieme e il desiderio di fare del bene. All’evento musicale sarà, infatti, legata anche quest’anno una raccolta fondi destinata a sostenere un progetto a cui la Fondazionecrede molto.MI sarà una serata ...

