Lotito | «Con Mourinho nessuna stretta di mano | è un problema di ruoli»

In seguito alle polemiche del derby di ieri tra Lazio e Roma il presidente dei biancocelesti, Claudio Lotito, ha rilasciato delle dichiarazioni a Rai Radio 1. Lotito ha parlato dei festeggiamenti della sua squadra e di quanto accaduto nel post partita con Mourinho. Secondo quanto riportato dai giornali italiani i due si sarebbero scontrati verbalmente negli spogliatoi. Di seguito le parole di Lotito sul derby vinto dalla Lazio: «Ho festeggiato il derby come tutti gli altri momenti, le partite si vincono e si perdono, ma c'è grande soddisfazione azione della squadra e sostegno dei tifosi. Io tifoso della Roma? No, è una voce falsa messa in giro per screditarmi, io sono laziale da quando avevo 5 anni». Sulla lite con Mourinho: «Io sono all'insegna del rispetto. Non ho proferito parole, ho visto un ...

