L’ONU sul clima: “Siccità, nubifragi e uragani uccidono sempre di più” (Di lunedì 20 marzo 2023) I cambiamenti del clima a livello planetario, che portano un aumento degli eventi estremi, a cominciare da uragani, nubifragi e alluvioni, stanno provocando sempre più vittime. I rischi per le persone crescono anche in Europa e si fa sempre più urgente una drastica diminuzione delle emissioni inquinanti. Lo affermano gli esperti di clima dell’Ipcc (Intergovernmental panel on climate change), ovvero la struttura internazionale di climatologi delL’ONU, riuniti a Ginevra. “Quasi la metà della popolazione mondiale vive in aree altamente vulnerabili ai cambiamenti climatici” dicono gli studiosi. “Negli ultimi 10 anni il numero dei morti per Siccità, nubifragi e uragani è ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 20 marzo 2023) I cambiamenti dela livello planetario, che portano un aumento degli eventi estremi, a cominciare dae alluvioni, stanno provocandopiù vittime. I rischi per le persone crescono anche in Europa e si fapiù urgente una drastica diminuzione delle emissioni inquinanti. Lo affermano gli esperti didell’Ipcc (Intergovernmental panel onte change), ovvero la struttura internazionale ditologi del, riuniti a Ginevra. “Quasi la metà della popolazione mondiale vive in aree altamente vulnerabili ai cambiamentitici” dicono gli studiosi. “Negli ultimi 10 anni il numero dei morti perè ...

