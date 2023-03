L’Olimpia spaventa la capolista ma non basta | derby all’Arzano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiLe ragazze di coach Eliseo giocano alla pari contro laArzano che è ormai ad un passo dalla vittoria del campionato. Senza paura. Questa la sintesi deltra Olimpia Volley San Salvatore Telesino e la Lu.Vo. Barattoli Arzano nella ventesima giornata del campionato nazionale di Serie B1 Femminile, Girone E. La truppa di Eliseo gioca alla pari contro la corazzata Arzano sempre più padrona del campionato grazie anche ai punti lasciati per strada da Melendugno, prossimo avversario delle telesine. Per lunghi tratti, le pantere sono riuscite a mettere in seria difficoltà le napoletane che hanno dovuto faticare e non poco per avere la meglio su una Olimpia che quest’anno ha dovuto più volte lottare contro gli imprevisti e le sfortune, oltre che contro le avversarie. Finisce dunque 3 a 1 per le ospiti (22-25; 25-20; ...