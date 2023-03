LOL 3, Luca Bizzarri: "Frassica era il più temuto: anche se non si muoveva! Aspettava il cadavere" (Di lunedì 20 marzo 2023) LOL 3: Luca Bizzarri è uno dei vincitori della terza stagione del programma comico di Prime Video. Intervista a lui, Paolo Kessisoglu, Marina Massironi e Cristiano Caccamo. La terza stagione di LOL - Chi ride è fuori è tutta disponibile su Prime Video. Dieci comici, sei puntate, un solo premio. A sorpresa però, per la prima volta, i vincitori di LOL 3 sono due: Luca Bizzarri e Fabio Balsamo, che hanno deciso di condividere il premio ridendo insieme. Insieme a loro nel cast di LOL 3 anche Paolo Kessisoglu, Nino Frassica, Marta Filippi, Paolo Cevoli, Marina Massironi, Brenda Lodigiani e Cristiano Caccamo. Ha presentato la coppia formata da Fedez e Frank Matano, mentre Maccio Capatonda, vincitore di LOL 2, è stato il disturbatore ufficiale, portando un nuovo … Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 marzo 2023) LOL 3:è uno dei vincitori della terza stagione del programma comico di Prime Video. Intervista a lui, Paolo Kessisoglu, Marina Massironi e Cristiano Caccamo. La terza stagione di LOL - Chi ride è fuori è tutta disponibile su Prime Video. Dieci comici, sei puntate, un solo premio. A sorpresa però, per la prima volta, i vincitori di LOL 3 sono due:e Fabio Balsamo, che hanno deciso di condividere il premio ridendo insieme. Insieme a loro nel cast di LOL 3Paolo Kessisoglu, Nino, Marta Filippi, Paolo Cevoli, Marina Massironi, Brenda Lodigiani e Cristiano Caccamo. Ha presentato la coppia formata da Fedez e Frank Matano, mentre Maccio Capatonda, vincitore di LOL 2, è stato il disturbatore ufficiale, portando un nuovo …

