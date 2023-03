Locatelli: 'Nazionale, ci sono rimasto male. Con la Juve vogliamo vincere due coppe' (Di lunedì 20 marzo 2023) Manuel Locatelli avrebbe voluto essere a Coverciano all'indomani del derby d'Italia. L'ultima volta, a novembre scorso, aveva chiesto lui al Ct di non chiamarlo per un motivo strettamente personale: ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 20 marzo 2023) Manuelavrebbe voluto essere a Coverciano all'indomani del derby d'Italia. L'ultima volta, a novembre scorso, aveva chiesto lui al Ct di non chiamarlo per un motivo strettamente personale: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : #Locatelli a #RaiSport: 'Mancata convocazione in nazionale? Sono sincero, ci sono rimasto male. Non ci sono motivi… - DiMarzio : #Juvetus, #Locatelli: 'La mancata convocazione in Nazionale mi ha fatto male'?????? - sportli26181512 : Locatelli: 'Nazionale, ci sono rimasto male. Con la Juve vogliamo vincere due coppe': Locatelli: 'Nazionale, ci son… - JuventusUn : #Locatelli ha fatto il suo nome ?? 'Fa davvero un altro sport' ?? - sportli26181512 : Locatelli: 'Bello vincere così. L'esclusione dalla Nazionale mi ha fatto male': Il centrocampista bianconero è stat… -