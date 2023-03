Locatelli: «La mancata convocazione in Nazionale mi ha fatto male» (Di lunedì 20 marzo 2023) Manuel Locatelli è stato ospite sul canale ufficiale della Juventus su Twitch, dove ha raccontato le sue emozioni da quando veste la maglia bianconera. Il centrocampista ha parlato anche della mancata convocazione in Nazionale, ma ha iniziato parlando della vittoria contro l’Inter. «Vincere a San Siro contro l’Inter è ancora più bello, abbiamo fatto anche una grande partita. Vincerla così è stato bello. Sono felice di questo, è stata una vittoria importante e abbiamo avuto un atteggiamento perfetto. Quella di ieri è stata una delle partite migliori di quest’anno. Sono riuscito a trovare subito la posizione, mi sono sentito importante per tutta la squadra. Quando entri in fiducia riesci a rendere meglio in tutte le partite. La continuità è il segreto di ogni stagione positiva. La mia chiusura? Tackle ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 marzo 2023) Manuelè stato ospite sul canale ufficiale della Juventus su Twitch, dove ha raccontato le sue emozioni da quando veste la maglia bianconera. Il centrocampista ha parlato anche dellain, ma ha iniziato parlando della vittoria contro l’Inter. «Vincere a San Siro contro l’Inter è ancora più bello, abbiamoanche una grande partita. Vincerla così è stato bello. Sono felice di questo, è stata una vittoria importante e abbiamo avuto un atteggiamento perfetto. Quella di ieri è stata una delle partite migliori di quest’anno. Sono riuscito a trovare subito la posizione, mi sono sentito importante per tutta la squadra. Quando entri in fiducia riesci a rendere meglio in tutte le partite. La continuità è il segreto di ogni stagione positiva. La mia chiusura? Tackle ...

