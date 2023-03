Locatelli | «Dimostrato di essere forti | vincere a Milano difficile»

(Di lunedì 20 marzo 2023) Il centrocampista bianconero Manuelha dato il suo parere su Inter-Juventus e la vittoria conquistata asu Dazn. SUCCESSO – Manuelè felice dopo la vittoria della sua Juventus contro l‘Inter: «Rammarico non esiste,è bello e. Abbiamo dimostrati die siamo assolutamente felici. Sicuramente mi manca il doppio passo, il destro e sinistro di Hernanes, però sono felice. Quando giochi tante partite in fila vai in fiducia, sto molto bene e abbiamo trovato un assetto importante. Bisogna continuare così. è un argomento che ho affrontato, stando al centro ho compiti più di equilibrio. Devo però ancheavanti, devo riuscire ad alzarmi e cercare la conclusione. Mi manca un ...

Manuel Locatelli ha commentato a DAZN il successo della Juventus in casa dell'Inter in Serie A: "Vincere in casa dell'Inter è sempre bello e difficile, abbiamo dimostrato di essere forti e siamo molto ...Le valutazioni del c.t. tra abbondanza nel reparto e condizione individuale in vista dell'Inghilterra: perché l'ex Sassuolo è inamovibile nella Juve eppure non sarà in azzurro (ma insieme a Fagioli re ...