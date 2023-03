Lo smartwatch anti violenza che protegge le donne | al via la sperimentazione

Leggi su tuacitymag

(Di lunedì 20 marzo 2023) Un orologio intelligente in grado dire lea rischio aggressione. Si sta sperimentando a Napoli il primosulle, uno strumento che si speri funzioni come deterrente ma soprattutto come protezione concreta per evitare aggressioni o, nel peggiore dei casi, il tragico epilogo del femminicidio. L’iniziativa Mobile Angel, è un progetto pilota portato avdal Comando Provinciale dei Carabinieri, dalla sezione fasce deboli della Procura del capoluogo campano, in collaborazione con Vodafone Italia e Soroptimist International Club Napoli. Partito dalla città partenopea, il progetto arriverà a breve anche a Milano e Torino e punta a sfruttare le nuovissime tecnologie perre...