Lo sfogo della mamma Anna per i troppi compiti | ai docenti | “Vi chiedo scusa | ma fatemi spiegare il mio stato d’animo Le famiglie hanno bisogno di un bonus doposcuola ” INTERVISTA

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 20 marzo 2023) Lache ha inveito contro gli insegnanti per idel figlio ammette il suo errore. Abbiamo raccolto in questale argomentazioni diGuiducci, 39 anni,palermitana di due bambini di 6 e 7 anni. Sono quelle di una persona scossa per il clamore mediatico seguito al suo video e sinceramente dispiaciuta per il senso di offesa che ha suscitato in tanti insegnanti che nongradito le parole, il tono e il contenuto del suo intervento su Tik Tok. Su questa piattaforma nei giorni scorsi la donna si era lasciata andare in frasi dalle quali ha prontamente preso le distanze perché non le sente proprie. L'articolo .