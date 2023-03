Liverpool-Salah e un futuro pieno di incognite

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Salah e un futuro pieno di incognite ?? - PanzerUberAlles : @PagliariCarlo e Benzema... gli altri sono forti, fortissimi ma non a quei livelli... in premier io sono per il Liv… - ShiroyashaBird : @VinzTweetTax In una squadra top che gioca come il Brighton forse sono solo Liverpool, Arsenal e Manchester City in… - fettonejr : @Ex_Osservatore Hanno perso Dzeko Mkhitaryan e venduto Zaniolo. Non è vero che non hanno venduto nessuno Nico. I Sa… - aleco891 : @bergomifabio All andata il 3 gol del Liverpool ( di Salah ) era fuorigioco ... Al ritorno sul 2 a 2 c era rigore e… -

Il futuro dicolè ricco di incognite, l'attaccante potrebbe lasciare i reds nel mercato estivo Il futuro dicolè ricco di incognite, l'attaccante potrebbe lasciare i reds nel ...Al momento, in questa speciale classifica di bomber troviamo Ruud van Nistelrooy e Momoprimi ... Dopo la sosta per le nazionali, sabato 1 aprile il Manchester City ospiterà ilper un ...Pochi giorni fa si era sparsa la brutta notizia relativa ad una rapina subita da Mohamed, attaccante del, nella sua casa in Egitto . I ladri avevano rubato tanti oggetti preziosi e anche la sua medaglia d'argento vinta in Coppa d'Africa. In queste ore è arrivato un ...

Liverpool, Salah si allontana: l'egiziano pensa a LaLiga Sportitalia

Unpacking Fulham's meltdown at Manchester United and Newcastle's goal disallowed for offside at Nottingham Forest.Liverpool will be looking to rebuild their squad next summer but they don’t need Fati. They have got enough depth and quality in their attacking midfield areas, and they need reinforcements elsewhere.