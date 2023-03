LIVE – Olympique Thiessois-Carrerese | Viareggio Cup 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 marzo 2023) Ladi, match valevole per la prima giornata dellaCup. E’ tutto pronto per l’inizio della competizione per giovani più importante, che raccoglie alcuni dei club più importante di tutto il mondo. La formazione senegalese va a caccia della sua prima vittoria per indirizzare bene la competizione, ma la compagine italiana venderà cara la pelle. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 15:00 di lunedì 20 marzo. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5ore 15:00 ...