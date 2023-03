LIVE Italia-Nuova Zelanda 6-5, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: le azzurre col brivido si impongono all’extra end (Di lunedì 20 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.06: L’appuntamento è per domattina quando l’Italia affronterà una sfida chiave contro la Danimarca. Grazie per averci seguito e buonanotte! 22.05: La speranza è che, passata la paura e tornate alla vittoria, le azzurre si sblocchino e tornino a giocare con maggiore serenità perchè stasera il fattore psicologico ha rischiato di fare la differenza in negativo 22.04: Vittoria importante, la terza di questo Mondiale ma troppo sofferta per il valore della squadra. Serve un reset perchè con queste percentuali e con queste imprecisioni non si può pensare di arrivare alla fase ad eliminazione DIRETTA 22.03: E non sbaglia Stefania Constantini! Piazza la stone a punto al centro della casa ma quanta sofferenza per le azzurre! 22.01: La bocciata di ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.06: L’appuntamento è per domattina quando l’affronterà una sfida chiave contro la Danimarca. Grazie per averci seguito e buonanotte! 22.05: La speranza è che, passata la paura e tornate alla vittoria, lesi sblocchino e tornino a giocare con maggiore serenità perchè stasera il fattore psicologico ha rischiato di fare la differenza in negativo 22.04: Vittoria importante, la terza di questo Mondiale ma troppo sofferta per il valore della squadra. Serve un reset perchè con queste percentuali e con queste imprecisioni non si può pensare di arrivare alla fase ad eliminazione22.03: E non sbaglia Stefania Constantini! Piazza la stone a punto al centro della casa ma quanta sofferenza per le! 22.01: La bocciata di ...

