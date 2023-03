LIVE Italia-Nuova Zelanda 5-5, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: altra mano rubata delle neozelandesi, si va all’extra end (Di lunedì 20 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.52: Due stone azzurre a punto dopo 5 tiri 21.48: L’Italia sta giocando col fuoco! Ancora un errore di Constantini, ancora una mano rubata delle neozelandesi che non stanno facendo nulla di particolare e si va all’extra end. mano all’Italia ma a questo punto tutto può accadere perchè le azzurre, in particolare Constantini, sono in confusione 21.47: Ultimo tiro per Constantini. Serve il punto all’Italia, ci sono tre stone neozelandesi nella casa 21.44: Situazione invariata dopo 12 tiri, ora tocca a Constantini chiudere 21.42: Sempre stone neozelandese a punto dopo 8 tiri 21.40: Zardini Lacedelli sbaglia la bocciata e stone neozelandese a punto ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.52: Due stone azzurre a punto dopo 5 tiri 21.48: L’sta giocando col fuoco! Ancora un errore di Constantini, ancora unache non stanno facendo nulla di particolare e si vaend.all’ma a questo punto tutto può accadere perchè le azzurre, in particolare Constantini, sono in confusione 21.47: Ultimo tiro per Constantini. Serve il punto all’, ci sono tre stonenella casa 21.44: Situazione invariata dopo 12 tiri, ora tocca a Constantini chiudere 21.42: Sempre stone neozelandese a punto dopo 8 tiri 21.40: Zardini Lacedelli sbaglia la bocciata e stone neozelandese a punto ...

