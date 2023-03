LIVE Italia-Nuova Zelanda 5-3, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: le neozelandesi accorciano le distanze nell’ottavo end (Di lunedì 20 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.28: Due stone azzurre a punto dopo 5 tiri del nono end 21.24: Niente da fare per la Nuova Zelanda che si deve accontentare di un punto all’ottavo end. La mano torna alle azzurre. 5-3 Italia 21.22: C’è una stone neozelandese a punto, molto difficile piazzarne un’altra con l’ultimo tiro di Becker che comunque dovrà rischiare perchè un punto non le basta 21.14: Una stone neozelandese a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri dell’ottavo end 21.07: Quattro stone azzurre a punto dopo 7 tiri dell’ottavo end 21.01: Un altro errore di Becker e arriva la mano rubata per le azzurre da due punti! Finalmente un end giocato senza sbavature dalla squadra Italiana che ha messo in difficoltà le avversarie e ha tratto il massimo! 5-2 ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.28: Due stone azzurre a punto dopo 5 tiri del nono end 21.24: Niente da fare per lache si deve accontentare di un punto all’ottavo end. La mano torna alle azzurre. 5-321.22: C’è una stone neozelandese a punto, molto difficile piazzarne un’altra con l’ultimo tiro di Becker che comunque dovrà rischiare perchè un punto non le basta 21.14: Una stone neozelandese a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri dell’ottavo end 21.07: Quattro stone azzurre a punto dopo 7 tiri dell’ottavo end 21.01: Un altro errore di Becker e arriva la mano rubata per le azzurre da due punti! Finalmente un end giocato senza sbavature dalla squadrana che ha messo in difficoltà le avversarie e ha tratto il massimo! 5-2 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vincenzovin95 : DOPPIAGGIO: Lo Sciopero raccontato dai doppiatori + THE LAST OF US comme... - gianlucamilleri : @ClubdelTifosott Me ne sono accorto live. Probabilmente sono stato l'unico in Italia - Emergenza24 : [20.03-21:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - mola_italia : Dalla @F1 alla @NASCAR: Kimi #Raikkonen e Jenson #Button tornano al @COTA ma con una vettura diversa ?? Live ??? D… - MariaesterCassi : RT @CmccClimate: Cambiamenti climatici 2023: Rapporto di Sintesi IPCC-AR6 ?? Oggi, ore 16:00: presentazione in esclusiva per l'Italia del v… -